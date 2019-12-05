В Москве запущен пилотный проект Школьного акселератора Сбер Z
В Москве с подачи местного образовательного ведомства, Сбербанка и Global Venture Alliance успешно запущен пилотный проект Школьного акселератора Сбер Z. Он ориентирован для учащихся 8-11 классов местных школ. Проект поспособствует развитию у них навыков предпринимательства. Участвовать в пилотном запуске акселератора будут четыре школы (в общей сложности 100 учеников и 8 преподавателей). Наставниками участников станут опытные предприниматели, методологи, лекторы и лидеры мнений. Такую информацию приводит РИА «Новости».
Как сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, с помощью проекта ребята утвердятся в мысли о том, что им по силам достигнуть успеха в предпринимательской деятельности. Сбер Z вдохновит их на новые шаги. По словам замруководителя московского образовательного ведомства Александра Молоткова, Сбербанк участием в таком проекте подтверждает свою высокую социальную ответственность. Вкладываясь в образование, бизнес вкладывается в конкретный город и страну в целом.
Как сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, с помощью проекта ребята утвердятся в мысли о том, что им по силам достигнуть успеха в предпринимательской деятельности. Сбер Z вдохновит их на новые шаги. По словам замруководителя московского образовательного ведомства Александра Молоткова, Сбербанк участием в таком проекте подтверждает свою высокую социальную ответственность. Вкладываясь в образование, бизнес вкладывается в конкретный город и страну в целом.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:40