Владимир Познер призвал найти причины «утечки мозгов» из России





Дмитрий Медведев согласился с позицией Владимира Познера и привел некоторую статистику. В 2019 году из России выехали 58 тысяч специалистов, 5% из них предпочли остаться за границей на срок более 6 месяцев. Эти люди потенциально могут навсегда покинуть пределы РФ, отмечает премьер-министр. Именно поэтому он считает этот вопрос крайне важным.После этого Владимир Познер поделился развернутым комментарием на тему «утечки мозгов» из России. Журналист считает, что к этой проблеме необходимо подходить объективно. Правительству нужно узнать, почему перспективные люди из разных отраслей не хотят связывать свою дальнейшую жизнь с родиной и предпочитают переехать в другие страны. По словам телеведущего, к этой теме свой интерес должен проявлять не только Дмитрий Медведев, но и Владимир Путин, ведь он является первым лицом государства.Также Познер обратил внимание на то, что многие люди вынужденно покидают России, хотя изначально отказывались от подобных идей. Этот вопрос он считает крайне важным, так как молодые люди являются будущим страны, а их «утечка» приведет с снижению потенциала РФ уже в ближайшие десятилетия.