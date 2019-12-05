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Дарья Донцова в 20-летие творческой деятельности призналась в жалости к своим читателям

Популярная писательница Дарья Донцова отметила 20-й день рождения своей творческой деятельности. Первый роман «Крутые наследнички» увидел мир в 1999 году. Знаменитость призналась, ей жалко своих читателей.
Дарья Донцова в 20-летие творческой деятельности призналась в жалости к своим читателям

Дарья Донцова обрела свою славу сразу же после публикации первого издания. Выход каждого последующего произведения популярной писательницы страны был настоящей сенсацией среди широких масс населения. Знаменитость никогда не скрывала секрет своего творческого процветания. Первую книгу она написала во время сложных обстоятельств, когда находилась в реанимации во время борьбы с онкологией. «У меня была задача выжить по крайней мере полгода, я решила, что если проживу этот срок, дальше все пойдет очень даже не плохо. И у меня просто было желание писать», - рассказывает Дарья Донцова в интервью изданию «Комсомольская правда». На данный момент суммарный тираж книг по подсчетам редакции составил более 200 миллионов экземпляров.

Донцова считает, ей «писать гораздо интереснее, чем людям читать», ведь они могут пролистать книгу, а она - нет. Знаменитость жалеет своих читателей, особенно, просматривая их признания, адресованные ей в соцсети.

Некоторые недоброжелатели утверждают, что Донцова прибегает к услугам литературных помощников, но издательство «Эксмо» это категорически отрицает. Генеральный директор организации объясняет, что работа писателя – это очень тяжелый труд, который требует дисциплинированности и ответственности.

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Культура
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:50

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