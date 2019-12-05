Samsung начала продажи 292-дюймового телевизора за $1,68 млн





Впервые о больших телевизорах на модульной основе Samsung рассказала еще в начале прошлого года, однако продажи моделей начинаются только сейчас. В их основе лежат панели MicroLED, позволяющие производителю собирать устройства любой формы и размера. Бренд подготовил сразу две линейки этих телевизоров: The Wall Luxury и Professional. Первые предназначены для обычных покупателей, вторые же пригодятся корпоративным клиентам. В настоящий момент разница между двумя этими линейками не известна.Samsung представила сразу 3 модели данных телевизор. Все они получат экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Qualcomm Processor Flex. Первая модель имеет 146-дюймовый экран, работающий с разрешением 4K. Следующий вариант получит дисплей с диагональю 219 дюймов. Этот телевизор поддерживает 6K. И последняя модель – 292-дюймовый экран с разрешением 8K. Цена самой «дешевой» версии новинки составит 490 тысяч долларов, а за самую дорогую покупателям придется заплатить 1 млн 680 тысяч долларов.Продажи новинок сейчас стартовали на рынке Индии. Когда эти модели доедут до покупателей в других странах, информации нет, но это должно произойти в ближайшие месяцы.