Звезда “Дом-2” Майя Донцова раскрепощается с помощью "умного микрофона"





Майе Донцовой нравится работать на сцене, и она хочет стать певицей. Для того, что будущие композиции могли быть конкурентноспособными она работает над собой и занимается вокалом. Но пока, когда Майя Донцова выходит на сцену, то у нее практически пропадает голос, так как она панически боится публики. Изначально девушке предложили побороть свой страх и петь перед участниками шоу “Дом-2" "Спаси свою любовь”.Так, супруг подарил Майе в качестве презента “умный микрофон”. Донцова рассказала, что он ей очень нравится и может хорошо подойти для развлечения в большой компании. Там есть 500 вопросов с помощью, которых можно развлечься. Идею преподнести такой подарок Алексей Купин взял у организаторов шоу “Я готова”.