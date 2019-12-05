Дмитрий Медведев рассказал, что встретит Новый год за столом перед телевизором
Премьер-министр страны рассказал, что будет встречать Новый год за столом перед телевизором. Планами на праздничную ночь глава правительства поделился с журналистами во время ежегодной встречи «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Ежегодная пресс-конференция премьер-министра страны прошла 5 декабря. Задать интересующие вопросы могли все желающие представители первой пятерки лидирующих гигантов телеиндустрии. Сам же Медведев подвел итоги работы за прошедший год и прокомментировал самые знаковые события, произошедшие за 2019 год. Последний вопрос повезло задать совсем маленькой Анне Тадыщенко из детского телеканала «Карусель», которая поинтересовалась, где Дмитрий Медведев проведет Новый год, и придумал ли он свое желание на этот праздник. «Соберу друзей, мы сядем за стол и будем слушать выступление президента России, так же, как 99% населения страны», - ответил премьер-министр.
По-поводу загадывания желания Дмитрий Медведев упомянул, что на Новый год пытается наверстать все упущенное, ведь на день рождение он ничего не загадывает. Также пользуясь моментом, премьер пожелал всем гражданам России всего самого лучшего в новом 2020 году.
Ежегодная пресс-конференция премьер-министра страны прошла 5 декабря. Задать интересующие вопросы могли все желающие представители первой пятерки лидирующих гигантов телеиндустрии. Сам же Медведев подвел итоги работы за прошедший год и прокомментировал самые знаковые события, произошедшие за 2019 год. Последний вопрос повезло задать совсем маленькой Анне Тадыщенко из детского телеканала «Карусель», которая поинтересовалась, где Дмитрий Медведев проведет Новый год, и придумал ли он свое желание на этот праздник. «Соберу друзей, мы сядем за стол и будем слушать выступление президента России, так же, как 99% населения страны», - ответил премьер-министр.
По-поводу загадывания желания Дмитрий Медведев упомянул, что на Новый год пытается наверстать все упущенное, ведь на день рождение он ничего не загадывает. Также пользуясь моментом, премьер пожелал всем гражданам России всего самого лучшего в новом 2020 году.
Политика
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 20:04