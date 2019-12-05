Косметологи рассказали о «подводных камнях» антивозрастной косметики





Многие крема, сыворотки и другие антивозрастные продукты пользуются огромной популярностью у женщин. Несмотря на то, что некоторые из них приносят ожидаемое омолаживающее воздействие, медики все же рекомендуют осторожно подходить к их применению, так как побочные эффекты от таких средств могут навредить организму в целом.Преимущество антивозрастной косметики заключается в возможности заменить ею инъекции ботокса, пластические операции, а так же сравнительно невысокая цена. Однако каждый человек индивидуален, и при выборе, кроме возраста, важно учитывать такие факторы, как тип и структура кожи, гормональный фон, наличие проблем с эндокринной системой организма.Пользоваться омолаживающей косметикой нужно в небольших количествах. Неумеренное потребление может повлечь за собой сыпь, утончение кожи и появление кровеносных сосудов на поверхности. Косметологи предупреждают, что не правильно подобранное средство способствует сухости и пигментации кожи.