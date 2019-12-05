В Кирове десятки пенсионеров стали жертвами мошенников и оформили большие кредиты





Изначально пенсионеров приглашали на презентацию товаров, которые могут помочь здоровью. Россиянам обещали много розыгрышей и призов, а также низкие цены на технику. В Кирове потерпевшим предлагали купить массажер, способный решить многие проблемы со здоровьем. В качестве подарка выступал дешевый видеорегистратор, однако его получали только те, кто купит основной товар.Для этого использовался кредит, но о нем пенсионерам не говорили. Их изначально попросили взять с собой паспорт, а затем обманом заставляли подписать разные документы. В результате россияне становились должниками по кредитам, превышающим 200 тысяч рублей. После этого несколько пострадавших обратились за помощью в полицию.Правоохранители нашли офис предпринимателей и провели в нем обыск. Из него изъяли более 1 млн рублей и технику. Среди нее оказался и массажер ценой более 200 тысяч. Устройство отправили на экспертизу, так как есть подозрения, что аналогичная техника в магазине продается за 15 тысяч. Полицейские отметили, что похожие мошенники действовали в Нижнем Новгороде, там они продавали одеяло, якобы позволяющее избавиться от всех болезней. Сейчас проходит расследование ситуации в Кирове.