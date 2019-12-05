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Королева красоты из Пакистана Заниб Навид погибла в ДТП

Иностранные СМИ сообщают о смерти 32-летней Заниб Навид в американском штате Мэриленд. Королева красоты из Пакистана не вписалась в поворот и погибла в ДТП.
Королева красоты из Пакистана Заниб Навид погибла в ДТП

Победительница конкурса "Мисс Пакистан" Заниб Навид скончалась в возрасте 32 лет на прошлых выходных после того, как попала в автомобильную аварию в американском округе Принс-Джордж, штат Мэриленд. Звезда ехала на автомобиле Mercedes CL2 2018 года по направлению к другому округу, но когда она попыталась повернуть, её машина ударилась об бордюр. Транспортное средство перевернулось на полосе движения. Никакие другие автомобилисты не были вовлечены в ДТП, а Навид была единственным пассажиром в автомобиле. Согласно предварительному следствию, алкоголь не был причиной инцидента. Американская полиция заявила, что пока проводятся следственно-оперативные меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

Заниб Навид, которая проживала в США, представляла город Лахор на конкурсе "Мисс Пакистан" 2012 года в Торонто, где она была коронована как победительница. Модель также участвовала в конкурсе Мисс Земля 2012 на Филиппинах, на котором также получила приз первенства. Сейчас веб-платформа GoFundMe собирает пожертвования фанатов для финансовой поддержки родни погибшей и её похорон. Близкие говорят, что "у Заниб была улыбка, которая могла осветить комнату. Она являлась сильной личностью, которая пленила красотой и внушительным голосом, как никто другой". Известно, что у покойной остались два брата и супруг.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:07

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