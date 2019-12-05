В Стамбуле звезда “Дом-2” Виктория Боня опозорилась, написав неправильно название города

Стоит отметить, что Виктория Боня позорится довольно часто.Так, девушка, то рвется на вечеринку, хотя у нее нет приглашения, то показывает в Сети видео из отеля, хотя на самом деле она там не живет.В личном аккаунте Instagram Боня выложила ролик, где сообщила, что прилетела в Стамбул, но вместо нормального названия она написала “Станбул”. В итоге она получила бесконечное количество нехороших комментариев в свой адрес. Звезду обвинили в безграмотности и, конечно же, Виктория тут же публикацию, которая ее опозорила, удалила. Вместо этого она разместила фото из солнечной Турции.Виктория Боня отметила, Стамбул очень хороший город, куда можно приехать сразу на несколько недель, а не только на выходные, и провести незабываемый шопинг. Виктория Боня подчеркнула, что в Стамбуле есть абсолютно все для удобной жизни.