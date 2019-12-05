Американский военный рассказал об огромном полупрозрачном НЛО над военной базой





Ли Адамс с 2012 по 2015 год проходил службу на корабле ВМС США USS Nimitz. Однажды военный находился на базе в Вирджиния-Бич и стал свидетелем события, которое сложно описать. Американец поднял голову и увидел, что прямо над военным объектом находится полупрозрачный НЛО, через который можно было увидеть небо. Его размеры поражали, по оценкам свидетелей происшествия, диаметр корабля составлял порядка 3 км. Американец сравнил его с огромной медузой, намертво застывшей в небе.На этом инцидент не закончился. Спустя несколько минут после того, как полупрозрачный НЛО исчез, по небу промчался неизвестный самолет, имеющий необычный форму. По словам Ли Адамса, он остановился за пределами военной базы, изучил какой-то объект и улетел за горизонт.Американец отмечает, изначально испугался за свое психическое здоровье, однако после общения с коллегами понял, что и остальные военные на базе в Вирджиния-Бич видели НЛО огромного размера. По словам бывшего военного, эту историю невозможно оспорить, так как свидетелями были десятки людей, чьи показания идентичны друг другу.