Ирина Слуцкая впервые опубликовала фото новорожденной дочери





Фигуристка поблагодарила в своем посте всех, кто поздравлял новоиспеченную маму и желал счастья малышке. «Хочу сказать всем вам спасибо, за поздравления и теплые пожелания! Совсем недавно у меня родилась доченька, и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством», - отметила знаменитость.Ирина Слуцкая длительное время скрывала информацию о своей беременности в силу того, что у нее были осложнения во время этого периода. Но к частью, все завершилось благополучно, и малышка Кира может насладится обществом матери и своего отца Алексея Говырина.Напомним, что у известной фигуристки есть дети от первого брака с учителем физической культуры Сергеем Михеевым. С ним Слуцкая прожила в браке на протяжении 17 лет и воспитывала сына Артема и дочь Варвару. По словам фигуристки, развелись они из-за несоответствия взглядов на совместное будущее и ее желание развиваться.