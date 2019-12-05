АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Huawei презентовала многофункциональные смарт-часы Watch GT 2

Бренд Huawei подготовил официальную презентацию нескольких передовых гаджетов и смартфонов в Китае. Среди них также оказались новые многофункциональные смарт-часы Watch GT 2.

Huawei Watch GT 2 поставляется с аналогичным внешним дизайном и дисплеем, что и прошлое поколение, но имеет обновленный HiSilicon Kirin A1, набор микросхем для невероятного числа функций. Целью чипа является одновременное использование Bluetooth 5.1 и BLE 5.1 ​​при минимальном энергопотреблении аксессуара. Процессор также работает на фирменной операционной системе LiteOS компании и предоставляет возможность менять лицо циферблата, помимо отслеживания 15 различных видов тренировок с поддержкой кислородного датчика. Кроме того, имеется 2 ГБ встроенной памяти, которая должна помочь пользователям хранить до 500 треков в формате MP3. Существует четыре варианта цвета для обоих версий, включая матовый, черный, "титановый серый", коричневый и "ночной черный".

Что касается дизайна, часы Huawei Watch GT 2 выпускаются в двух размерах - 42 мм и 46 мм. Оба имеют круглый AMOLED-дисплей, но более крупный гаджет имеет 1.39-дюймовый экран с разрешением 454×454, а меньший - 1,2-дюймовый с разрешением 390×390 пикселей. Емкость батареи также варьируется от аккумулятора на 455 мАч до батареи на 215 мАч. Таким образом, заявленные сроки эксплуатации обоих источников питания на одном заряде имеют диапазон от одной до двух недель. Стоимость новых часов оценивается от 100 до 300 долларов США, в зависимости от комплектации.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 21:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая и певица Ольга Бузова представила новую песню "Не…
Участница "Дом-2" Юлия Щеглова довела Игоря Русанова, теперь они плачут…
«Черные риелторы» пытались убить жену и детей Никиты…
Экс-бойфренд подарил Алесе Семеренко машину за два…
Huawei презентовала многофункциональные смарт-часы Watch GT…
Актриса Татьяна Егорова целых 5 лет после смерти мужа Сергея Шелехова отказывалась выходить в…
В Новгородской области вследствие отравления угарным газом погибли школьники 16 и 11…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель получила в "сделанный" нос ногой от сына…
Samsung начала продажи 292-дюймового телевизора за $1,68…
Ядерный чемоданчик показали в раскрытом…
«Нюхач»: Наталья Подольская рассказала о любви сына Артема к…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель позвала нового возлюбленного Кирилла Кондратьева на проект…
Дмитрий Певцов резко ответил на высказывание Ивана Урганта о поездке в…
Американские военные испытают боевые лазеры для уничтожения крылатых…
Преображение СКА: Из последних 13 матчей в КХЛ клуб выиграл…
Американский военный рассказал об огромном полупрозрачном НЛО над военной…
Когда мусор не беда, а стимул для развития: Мусорные отходы превратят в…
Специалисты развеяли мифы относительно работы…
Звезда “Дом-2” Майя Донцова раскрепощается с помощью "умного…
Дмитрий Медведев рассказал, что встретит Новый год за столом перед…
В кинотеатрах стартует премьера рождественского фильма по песне Джорджа…
Астрономы обнаружили на поверхности Солнца "кнуты" и…
Дарья Донцова в 20-летие творческой деятельности призналась в жалости к своим…
Компания Huawei презентовала новый смартфон Nova 6 SE c…
Психологи советуют, как правильно реагировать на истерики ребенка в общественных…
Гоген Солнцев оформляет опеку над своей…
Владимир Познер призвал найти причины «утечки мозгов» из…
Домработница солиста «Корней» Алексея Кабанова обвинила его в нечеловеческом поведении и…
Королева красоты из Пакистана Заниб Навид погибла в…
В Стамбуле звезда “Дом-2” Виктория Боня опозорилась, написав неправильно название…
В Кирове десятки пенсионеров стали жертвами мошенников и оформили большие…
Физические нагрузки снижают риск развития рака простаты на…
В Москве запущен пилотный проект Школьного акселератора Сбер…
Косметологи рассказали о «подводных камнях» антивозрастной…
Ирина Слуцкая впервые опубликовала фото новорожденной…
Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова изменила Руслану…
Ученые опровергли миф, что молочные продукты способствуют…
Эксперты составили ТОП-3 лучших беспроводных…
Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с Екатериной Тулуповой и…
Смартфон Samsung Galaxy A31 получит корпус в трех…
Просмотреть все новости