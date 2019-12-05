Huawei презентовала многофункциональные смарт-часы Watch GT 2





Huawei Watch GT 2 поставляется с аналогичным внешним дизайном и дисплеем, что и прошлое поколение, но имеет обновленный HiSilicon Kirin A1, набор микросхем для невероятного числа функций. Целью чипа является одновременное использование Bluetooth 5.1 и BLE 5.1 ​​при минимальном энергопотреблении аксессуара. Процессор также работает на фирменной операционной системе LiteOS компании и предоставляет возможность менять лицо циферблата, помимо отслеживания 15 различных видов тренировок с поддержкой кислородного датчика. Кроме того, имеется 2 ГБ встроенной памяти, которая должна помочь пользователям хранить до 500 треков в формате MP3. Существует четыре варианта цвета для обоих версий, включая матовый, черный, "титановый серый", коричневый и "ночной черный".Что касается дизайна, часы Huawei Watch GT 2 выпускаются в двух размерах - 42 мм и 46 мм. Оба имеют круглый AMOLED-дисплей, но более крупный гаджет имеет 1.39-дюймовый экран с разрешением 454×454, а меньший - 1,2-дюймовый с разрешением 390×390 пикселей. Емкость батареи также варьируется от аккумулятора на 455 мАч до батареи на 215 мАч. Таким образом, заявленные сроки эксплуатации обоих источников питания на одном заряде имеют диапазон от одной до двух недель. Стоимость новых часов оценивается от 100 до 300 долларов США, в зависимости от комплектации.