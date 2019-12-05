Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с Екатериной Тулуповой и детьми
Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев провел экскурсию по своей новой квартире, в которой сейчас живет с возлюбленной Екатериной Тулуповой. Знаменитость показал комнату Платона и порассуждал об его отношениях с Жанной Фриске.
Дмитрий Шепелев стал очередным гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Запись интервью проходила прямо в квартире телеведущего, поэтому он провел по ней небольшую экскурсию. Какое-то время звезда был соседом генерального директора Первого канала Константина Эрнста, однако об этом знаменитость узнал только после того, как уже приобрел квартиру.
Комната Платона, отмечает Дмитрий Шепелев, полностью соответствует нуждам ребенка. Здесь есть кровать, стол с книгами и игрушками, а также синтезатор, ведь наследник любит играть на нем. Возлюбленная знаменитости Екатерина Тулупова является архитектором-дизайнером, поэтому больше всего времени она проводит дома. По этой причине рабочая зона в квартире рассчитана на двух человек.
Дмитрий Шепелев отметил, что такой опыт в его жизни встречается впервые. Жанну Фриске артист знал исключительно как свою возлюбленную и жену, но не мать. С Екатериной Тулуповой все иначе, ведь она тоже имеет ребенка от прошлого брака. Сейчас они все месте живут в одной квартире. Такие отношения приносят телеведущему много положительных эмоций, однако он признается, что 4-5 лет назад он не был к ним готов.
Дмитрий Шепелев стал очередным гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Запись интервью проходила прямо в квартире телеведущего, поэтому он провел по ней небольшую экскурсию. Какое-то время звезда был соседом генерального директора Первого канала Константина Эрнста, однако об этом знаменитость узнал только после того, как уже приобрел квартиру.
Комната Платона, отмечает Дмитрий Шепелев, полностью соответствует нуждам ребенка. Здесь есть кровать, стол с книгами и игрушками, а также синтезатор, ведь наследник любит играть на нем. Возлюбленная знаменитости Екатерина Тулупова является архитектором-дизайнером, поэтому больше всего времени она проводит дома. По этой причине рабочая зона в квартире рассчитана на двух человек.
Дмитрий Шепелев отметил, что такой опыт в его жизни встречается впервые. Жанну Фриске артист знал исключительно как свою возлюбленную и жену, но не мать. С Екатериной Тулуповой все иначе, ведь она тоже имеет ребенка от прошлого брака. Сейчас они все месте живут в одной квартире. Такие отношения приносят телеведущему много положительных эмоций, однако он признается, что 4-5 лет назад он не был к ним готов.