Астрономы обнаружили на поверхности Солнца "кнуты" и "воронки"





Зонд "Паркер", самый быстрый исскуственный объект, когда-либо созданный человеком, обнаружил на Солнце интенсивные энергетические волны и невероятные скорости солнечного ветра сверх того, что предсказывала любая современная модель. Ни одно из открытий пока не имеет четкого объяснения, предполагая, что есть значительные пробелы в понимании механизма звезд. Аппарат NASA, запущенный в 2018 году, очень сильно приблизился к Солнцу и в течение нескольких дней в ноябре прошлого года и в апреле 2019 года собирал данные. Только теперь ученые представили проанализированную информацию. Исследователи сообщают, солнечный ветер, представляющий собой поток заряженных частиц, вращался вокруг звезды с аномальными скоростями.Аппарат также был подвержен серии очень агрессивных "альфвеновских волн". В течение нескольких секунд скорость ветра подскакивала примерно до 500 тысяч км в час и имела длительность в несколько минут. Затем эта плазма принимала S-образную форму и врезалась в фотосферу, как кнут. Физики говорят, что таким образом сбрасывается тепло и энергия в солнечную корону. Хотя механизм, стоящий за этими волнами, до сих пор не изучен, их явная интенсивность может помочь в будущей разгадке двух наиболее сложных тайн Солнца: почему корона примерно в 1000 раз горячее своей поверхности, и почему солнечный ветер резко приближается до сверхзвуковых скоростей на большом расстоянии от светила.