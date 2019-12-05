Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова изменила Руслану Мацьолеку

В этой ситуации терпению Анастасии Ивановой можно только позавидовать. Против нее ополчились, как телеведущие, так и коллеги по проекту. Большинство почему-то решили, что Руслану нужно вернуться к своей бывшей жене, видимо забыв о том, что пара в разводе, а совсем недавно Цатурян и вовсе состояла в отношениях с неким Артемом.Выяснилось, Анастасия Иванова не выдержала постоянного давления и отправилась в ночной клуб. Там она и встретилась с Алексеем Кудряшовым, и если сначала девушка призналась, что у нее еще не остыли чувства к нему, то спустя пару часов пошла на попятную и все отрицала. Однако поцеловаться с бывшим парнем Анастасия все-таки успела.Всю информацию об этом любовном треугольнике в интернет слила, как раз бывшая жена Руслана. Виктория в прямом эфире рассказала о ее поведении и подчеркнула, что Иванова безнравственная особа. Известно, что за свои выходки Цатурян оштрафовали, но вряд ли ее это сильно задело, ведь количество ее подписчиков прибавилось. А вот Руслан Мацьолек смог простить свою новую пассию Анастасию Иванову.