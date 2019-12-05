Компания Huawei презентовала новый смартфон Nova 6 SE c квадрокамерой





Новинка от Huawei получила чипсет современной технологии Kirin 810, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Гаджет порадует 6,4-дюймовым LCD экраном с вмонтированной селфи-камерой на 16 Мп. Батарея в аппарате установлена на 4200 мАч, на торце имеется сканер дактилоскопии. Главной особенностью смартфона является квадрокамера с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп.Все желающие смогут выбрать смартфон Huawei Nova 6 SE из трех цветов: черного, розово-голубого, а также зеленого. Разработчики отмечают, что предзаказы будут стартовать с 18 декабря этого года, а приобрести аппарат можно будет, начиная с 25 декабря, по цене около 20 000 рублей.