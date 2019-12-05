Смартфон Samsung Galaxy A31 получит корпус в трех цветах





Информации относительно этой модели пока крайне мало, однако некоторые сведения начинают появляться. Недавно стало известно, что Samsung Galaxy A31 позаимствует корпус у своего предшественника – Galaxy A30. Это говорит о том, что устройство может получить такой же набор камер: двойную основную и одинарную фронтальную. Последняя должна расположится в каплевидном вырезе в верхней части экрана.В настоящий момент смартфон Samsung Galaxy A31 фигурирует под кодовым названием SM-A315F. Новинка при выходе получит версии с корпусом в трех цветах: белый, черный и красный. В последствии южнокорейский производитель планирует выпустить несколько других вариантов, они могут быть в градиентом стиле. Презентация данного устройства ожидается в первом квартале 2020 года.Напомним, смартфон Samsung Galaxy A30 был представлен в феврале 2019-го. Модель получила 6,4-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+. В основе устройства находился 8-ядерный процессор Exynos 7870. Модель также располагала 3 ГБ оперативной памяти. Приемник этого гаджета должен получить более серьезные характеристики.