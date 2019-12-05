Смартфон Samsung Galaxy A31 получит корпус в трех цветах
Компания Samsung готовится к череде анонсов, которую она обычно совершает в начале каждого года. Одной из новинок в 2020-м станет смартфон Galaxy A31, сообщается, что он получит корпус в трех цветах: черном, белом и красном.
Информации относительно этой модели пока крайне мало, однако некоторые сведения начинают появляться. Недавно стало известно, что Samsung Galaxy A31 позаимствует корпус у своего предшественника – Galaxy A30. Это говорит о том, что устройство может получить такой же набор камер: двойную основную и одинарную фронтальную. Последняя должна расположится в каплевидном вырезе в верхней части экрана.
В настоящий момент смартфон Samsung Galaxy A31 фигурирует под кодовым названием SM-A315F. Новинка при выходе получит версии с корпусом в трех цветах: белый, черный и красный. В последствии южнокорейский производитель планирует выпустить несколько других вариантов, они могут быть в градиентом стиле. Презентация данного устройства ожидается в первом квартале 2020 года.
Напомним, смартфон Samsung Galaxy A30 был представлен в феврале 2019-го. Модель получила 6,4-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+. В основе устройства находился 8-ядерный процессор Exynos 7870. Модель также располагала 3 ГБ оперативной памяти. Приемник этого гаджета должен получить более серьезные характеристики.
Информации относительно этой модели пока крайне мало, однако некоторые сведения начинают появляться. Недавно стало известно, что Samsung Galaxy A31 позаимствует корпус у своего предшественника – Galaxy A30. Это говорит о том, что устройство может получить такой же набор камер: двойную основную и одинарную фронтальную. Последняя должна расположится в каплевидном вырезе в верхней части экрана.
В настоящий момент смартфон Samsung Galaxy A31 фигурирует под кодовым названием SM-A315F. Новинка при выходе получит версии с корпусом в трех цветах: белый, черный и красный. В последствии южнокорейский производитель планирует выпустить несколько других вариантов, они могут быть в градиентом стиле. Презентация данного устройства ожидается в первом квартале 2020 года.
Напомним, смартфон Samsung Galaxy A30 был представлен в феврале 2019-го. Модель получила 6,4-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+. В основе устройства находился 8-ядерный процессор Exynos 7870. Модель также располагала 3 ГБ оперативной памяти. Приемник этого гаджета должен получить более серьезные характеристики.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:00