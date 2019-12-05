Ученые опровергли миф, что молочные продукты способствуют долголетию





Согласно недавнему исследованию, потребляющие много молока, сыра и йогурта люди - не обеспечивают себе большую продолжительность жизни. Ученые из США изучили данные об общем потреблении "молочки" у более 168 тысяч женщин и более 49 тысяч мужчин без каких-либо историй онкологических или сердечных заболеваний. В течение трех десятилетий наблюдений скончались 51,4 тысяч человек. Кроме того, по сравнению с участниками с самым низким общим потреблением молочных продуктов (в среднем 0,8 порции в день), те, кто потреблял наибольшее количество (4,2 порции ежедневно), имели на 7% больше шансов умереть в этот период. Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне говорят, подобное питание не было связано с более низким риском общей смертности.Некоторые предыдущие исследования связывают потребление молока и сыра с меньшей вероятностью заболеть гипертонией, сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. Но такая пища увеличивала шансы на развитие некоторых видов рака. Молочные продукты широко потребляются во всем мире и являются важным источником белка, витамина D и кальция, но они также могут содержать насыщенные транс-жиры и холестерин, которые негативно влияют на здоровье. Результаты показывают, в умеренных количествах "молочка" улучшает состояние тканей сердца.