Физические нагрузки снижают риск развития рака простаты на 51%





Специалисты в ходе исследования изучили данные более чем 140 тысяч мужчин. Было установлено, влияние физических нагрузок в противодействии развития рака простаты раньше сильно недооценивалось. До этого считалось, что самые важные факторы в таком случае – это наследственность и выработка определенных генов, но новые данные опровергают такой подход.Ученые обратили внимание на то, что к регулярным физическим нагрузкам не относятся чрезмерные тренировки, истощающие организм. Мужчинам для снижения риска развития рака простаты достаточно вести активный образ жизни: гулять, заниматься зарядкой, иметь хобби связанное с передвижением, ухаживать за огородом или садом. Такая активность снизит вероятность появление данного вида онкологии на существенные 51%.Также ученые обратили внимание на то, что все участники исследования были старше 50 лет. По их словам, такое положительное влияние физических нагрузок для здоровья простаты прослеживается именно в зрелом возрасте, поэтому по мере старения мужчинам не нужно отказываться от активного образа жизни, хотя необходимо следить за тем, чтобы организм не испытывал сильного стресса.