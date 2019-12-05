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«Хочу попытаться»: 50-летняя Дженнифер Лопес желает снова стать матерью

Голливудская актриса Дженнифер Лопес удивила фанатов своим заявлением. В интервью 50-летняя знаменитость призналась, что готова в очередной раз стать матерью.
«Хочу попытаться»: 50-летняя Дженнифер Лопес желает снова стать матерью

Дженнифер Лопес в ближайшее время намерена узаконить свои отношения с бойфрендом Алексом Родригесом. Более того, несмотря на то, что у актрисы подрастают близнецы Макс и Эмма, они с партнером снова готовятся к беременности. «Я очень этого хочу. Не знаю, совпадает ли это с планами Бога, но я непременно хочу попытаться», - отмечает знаменитость. К слову, у будущего супруга актрисы также есть две наследницы от первого брака. Таким образом, Лопес часто приходится уделять время не только своим близнецам, но и детям Родригеса: 15-летней Наташе и 11-летней Элле. «У нас получилась отличная расширенная семья. Мои дети очень рады, что в их жизни, появились две сестры. И теперь Макс и Эмма были бы рады, если бы у них появилась еще одна сестричка или братик!» - добавляет Дженнифер Лопес.

Напомним, Алекс Родригес сделал официальное предложение актрисе в марте этого года. По словам знаменитости, у них складываются очень хорошие отношения. Никто из пары не зависит в материальном плане друг от друга, и оба стараются наполнять друг друга духовно.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:53

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