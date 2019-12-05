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Ведущая “Дом-2” Ксения Бородина: «У меня есть сестры по папе, но родства с ними не ощущаю»

Ксения Бородина довольно часто помогает своим подопечным в “Дом-2” разрешить различного рода конфликты и пойти на компромисс. Однако сама звезда не может ступить на тропу примирения с собственными родственниками.
Ведущая “Дом-2” Ксения Бородина: «У меня есть сестры по папе, но родства с ними не ощущаю»

Ксению Бородину растила бабушка, потому что ее мама была вынуждена уехать за границу после развода с ее папой. О том, что у отца есть еще дети Бородина знает, но желания общаться с ними у нее нет. Бородина отметила, что всегда мечтала о том, чтобы у нее были сестра, а может брат, но для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему родными людьми, нужно, наверное, вместе расти в одном доме.

В 2018 году родной отец Ксении умер. Сама же звезда не раз признавалась, что более близким человеком для нее стал отчим по имени Дженни, который проживает на данный момент в Италии.

Со своей мамой Ксения Бородина и вовсе многими вещами поделилась только уже будучи взрослой, именно поэтому она старается вникать во все проблемы своих дочерей уже сейчас. Многие подчеркивают, что Ксения очень хорошая мама.

Но вот сестры по папе, так и не стали для ведущей родными. Ксения Бородина рассказывает, что не ощущает своего родства с ними.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:24

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