АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Год Нисанов и Зарах Илиев радуют гостей высоким качеством сервиса на протяжении 15 лет!

30 автосалонов, 50 автосервисов, 100 магазинов запчастей – далеко не полный список арендаторов, которые разместили свои бизнесы в автомобильном торговом центре «Москва», входящем в холдинг «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Построенный в 2004 году, сегодня это современное, крупнейшее в Европе, торговое и сервисное предприятие, которое предлагает полный спектр услуг по покупке, ремонту и обслуживанию автомобилей любых марок.
Год Нисанов и Зарах Илиев радуют гостей высоким качеством сервиса на протяжении 15 лет!

Из «Москвы» на авто


Объединив под одной крышей десятки бизнесов, владельцы комплекса создали уникальные условия. В течение всего одного дня покупатель может выбрать, купить понравившийся автомобиль, оформить его за несколько часов и уехать из центра на новой машине. Десятки фирм работают в АТЦ «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева в тесном сотрудничестве: страховые компании, банки, магазины запчастей и аксессуаров, нотариальные конторы, ателье тюнинга и прокачки, автомойки, организации трейд-ин, экспертно-криминалистическое бюро и множество других.

Лучшее под одной крышей


Создание подобных кластеров является флагманской бизнес-моделью группы компаний «Киевская площадь». Его владельцы Год Нисанов и Зарах Илиев делают ставку на большие площади и многопрофильные партнерские программы. По сути, они создают в городе зоны комфорта и безграничных возможностей. Так, запущенный весной этого года проект «Депо» в центре Москвы стал самым крупным гастрономическим кварталом, где «все о еде». Другой проект бизнесменов - агрокластер «Фуд сити» объединил всех поставщиков продуктов питания, создав цивилизованные условия для их коммерческой деятельности. Мебельный гигант «Гранд» является крупнейшим в Европе мегамоллом по торговле известными брендами производителей мебели, фурнитуры и сопутствующих товаров.

Автомобильный торговый центр «Москва» за долгие годы работы стал своеобразной энциклопедией автопрома. Здесь постоянно представлены более 3 тысяч автомобилей, а за 15 лет в автоцентре «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева продано 1,5 миллиона машин. Все последние тренды представлены здесь в автосалонах. И предпочтение отдается только зарекомендовавшим себя на российском и международном рынках автодилерам. При этом выбор колеблется от автомобилей премиум-класса, дорогих иномарок до отечественных машин эконом-класса, а также подержанных машин с пробегом разных ценовых категории и времени выпуска.

Проект будущего


Уникальная бизнес-модель требует и необычного воплощения. Огромное здание на Каширском шоссе автоцентра «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева спроектировано как многоэтажный стеклянный аквариум с прозрачными стенами и витринами. Увлечение автомобилями самих бизнесменов вылилось в уникальное оформление комплекса. В частности, захватывающее впечатление производит демонстрационная панель - многоярусная вертикальная витрина с сияющими на ней новенькими авто. Это уникальное сооружение - изобретение одного из владельцев «Москвы» Зараха Илиева. Бизнесмен известен как изобретатель, который имеет несколько зарегистрированных патентов.
Стеклянная пирамида в центре зала поднимается снизу вверх. Внутри конструкции на стеклянных подиумах установлены последние марки автомобилей. Вдоль стен скользят прозрачные лифты и каскадные эскалаторы. Этот гигантский автосалон с футуристическими декорациями неизменно привлекает внимание посетителей, не оставляя равнодушными никого.
Большой популярностью пользуется и выставка ретро автомобилей на верхних этажах комплекса. Увидеть редкие машины - Роллс-Ройс кабриолет 1969 года, Форд внедорожник 1943 года, Москвич-401 1954 года и многие другие - на постоянной, открытой для свободного бесплатного входа экспозиции можно только в автомобильном торговом центре «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Юбилей автоцентра будет праздноваться с размахом. Все магазины и сервисы приготовили специальные предложения и скидки. Торжественные мероприятия в торговом комплексе «Москва» продлятся вплоть до Новогодних каникул и привлекут тысячи автолюбителей.

Источник: kp.ru

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Медведев заявил о необходимости контролировать…
Ведущая “Дом-2” Ксения Бородина: «У меня есть сестры по папе, но родства с ними не…
Поклонники раскритиковали певицу Валерию за “космический”…
Российские ученые создали антимикробное покрытие для…
Дмитрий Медведев подчеркнул пользу чтения для…
Долгое пребывание в Антарктиде уменьшило мозг…
Рита Дакота пожаловалась подписчикам, что ей нечего…
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada…
Эксперты рассказали о привычках, приносящих вред…
Ольга Кабо переехала жить ко второму мужу через 10 дней после…
Год Нисанов и Зарах Илиев радуют гостей высоким качеством сервиса на протяжении 15…
Ученые впервые обнаружили планету-гиганта, вращающуюся на орбите белого…
В Шереметьево конфисковали незадекларированные ювелирные изделия на 30 млн…
«Плод нашей любви»: Анна Седокова спровоцировала волну слухов о своей…
Мать звезды проекта "Дом-2" Анастасии Стецевят выглядит ее ровесницей на…
Уолт Дисней в период войны торговал трофейными немецкими…
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель перестала ссориться с коллегами по реалити-шоу из-за беременности Саши…
BigRep представила беспилотный напечатанный на 3D-принтере электрокар…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно разочаровала поклонников своими интимными…
В Сети назвали вероятные причины смещения звезды проекта "Дом-2" Захара Саленко с поста…
LADA «Нива» без крыши и дверей предлагается по цене 1 млн…
"Это судороги": новый танец ведущей Ольги Бузовой вызвал недоумение у пользователей…
Ольга Кабо поделилась историей о падении с мотоцикла во время съемок…
Андрей Норкин согласился с шуткой Максима Галкина, что не отражается в…
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец оскорбила нуждающихся и многодетных…
Отвечая на вопрос Ивлеевой, Медведев опроверг возможную блокировку YouTube в…
Звезда «Дом-2» Анна Брянская скрывала информацию о том, что находится под покровительством…
Дочь Евгения Ткачука переставала узнавать отца из-за продолжительных…
Ученые обнаружили ген, отвечающий за "одомашнивание"…
Участница «Дом-2» Виктория Цатурян: «Мне больно смотреть на новые отношения…
Овечкин рассказал, почему чинил шлем паяльной лампой во время…
Виктор Сухоруков предположил, что продолжения фильма «Брат-2» не…
Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от…
В системе Android появилась экономящая время функция Google…
Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным…
Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью…
Окрашивание и выпрямление волос может повысить риск развития…
Ученые сообщили, чем может закончиться любовь к…
Правнучку Анатолия Дурова Терезу госпитализировали с подозрением на…
«Почта России» хочет отказаться от наличных переводов…
Просмотреть все новости