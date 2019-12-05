Год Нисанов и Зарах Илиев радуют гостей высоким качеством сервиса на протяжении 15 лет!
30 автосалонов, 50 автосервисов, 100 магазинов запчастей – далеко не полный список арендаторов, которые разместили свои бизнесы в автомобильном торговом центре «Москва», входящем в холдинг «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Построенный в 2004 году, сегодня это современное, крупнейшее в Европе, торговое и сервисное предприятие, которое предлагает полный спектр услуг по покупке, ремонту и обслуживанию автомобилей любых марок.
Объединив под одной крышей десятки бизнесов, владельцы комплекса создали уникальные условия. В течение всего одного дня покупатель может выбрать, купить понравившийся автомобиль, оформить его за несколько часов и уехать из центра на новой машине. Десятки фирм работают в АТЦ «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева в тесном сотрудничестве: страховые компании, банки, магазины запчастей и аксессуаров, нотариальные конторы, ателье тюнинга и прокачки, автомойки, организации трейд-ин, экспертно-криминалистическое бюро и множество других.
Создание подобных кластеров является флагманской бизнес-моделью группы компаний «Киевская площадь». Его владельцы Год Нисанов и Зарах Илиев делают ставку на большие площади и многопрофильные партнерские программы. По сути, они создают в городе зоны комфорта и безграничных возможностей. Так, запущенный весной этого года проект «Депо» в центре Москвы стал самым крупным гастрономическим кварталом, где «все о еде». Другой проект бизнесменов - агрокластер «Фуд сити» объединил всех поставщиков продуктов питания, создав цивилизованные условия для их коммерческой деятельности. Мебельный гигант «Гранд» является крупнейшим в Европе мегамоллом по торговле известными брендами производителей мебели, фурнитуры и сопутствующих товаров.
Автомобильный торговый центр «Москва» за долгие годы работы стал своеобразной энциклопедией автопрома. Здесь постоянно представлены более 3 тысяч автомобилей, а за 15 лет в автоцентре «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева продано 1,5 миллиона машин. Все последние тренды представлены здесь в автосалонах. И предпочтение отдается только зарекомендовавшим себя на российском и международном рынках автодилерам. При этом выбор колеблется от автомобилей премиум-класса, дорогих иномарок до отечественных машин эконом-класса, а также подержанных машин с пробегом разных ценовых категории и времени выпуска.
Уникальная бизнес-модель требует и необычного воплощения. Огромное здание на Каширском шоссе автоцентра «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева спроектировано как многоэтажный стеклянный аквариум с прозрачными стенами и витринами. Увлечение автомобилями самих бизнесменов вылилось в уникальное оформление комплекса. В частности, захватывающее впечатление производит демонстрационная панель - многоярусная вертикальная витрина с сияющими на ней новенькими авто. Это уникальное сооружение - изобретение одного из владельцев «Москвы» Зараха Илиева. Бизнесмен известен как изобретатель, который имеет несколько зарегистрированных патентов.
Стеклянная пирамида в центре зала поднимается снизу вверх. Внутри конструкции на стеклянных подиумах установлены последние марки автомобилей. Вдоль стен скользят прозрачные лифты и каскадные эскалаторы. Этот гигантский автосалон с футуристическими декорациями неизменно привлекает внимание посетителей, не оставляя равнодушными никого.
Большой популярностью пользуется и выставка ретро автомобилей на верхних этажах комплекса. Увидеть редкие машины - Роллс-Ройс кабриолет 1969 года, Форд внедорожник 1943 года, Москвич-401 1954 года и многие другие - на постоянной, открытой для свободного бесплатного входа экспозиции можно только в автомобильном торговом центре «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Юбилей автоцентра будет праздноваться с размахом. Все магазины и сервисы приготовили специальные предложения и скидки. Торжественные мероприятия в торговом комплексе «Москва» продлятся вплоть до Новогодних каникул и привлекут тысячи автолюбителей.
Источник: kp.ru
Из «Москвы» на авто
Объединив под одной крышей десятки бизнесов, владельцы комплекса создали уникальные условия. В течение всего одного дня покупатель может выбрать, купить понравившийся автомобиль, оформить его за несколько часов и уехать из центра на новой машине. Десятки фирм работают в АТЦ «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева в тесном сотрудничестве: страховые компании, банки, магазины запчастей и аксессуаров, нотариальные конторы, ателье тюнинга и прокачки, автомойки, организации трейд-ин, экспертно-криминалистическое бюро и множество других.
Лучшее под одной крышей
Создание подобных кластеров является флагманской бизнес-моделью группы компаний «Киевская площадь». Его владельцы Год Нисанов и Зарах Илиев делают ставку на большие площади и многопрофильные партнерские программы. По сути, они создают в городе зоны комфорта и безграничных возможностей. Так, запущенный весной этого года проект «Депо» в центре Москвы стал самым крупным гастрономическим кварталом, где «все о еде». Другой проект бизнесменов - агрокластер «Фуд сити» объединил всех поставщиков продуктов питания, создав цивилизованные условия для их коммерческой деятельности. Мебельный гигант «Гранд» является крупнейшим в Европе мегамоллом по торговле известными брендами производителей мебели, фурнитуры и сопутствующих товаров.
Автомобильный торговый центр «Москва» за долгие годы работы стал своеобразной энциклопедией автопрома. Здесь постоянно представлены более 3 тысяч автомобилей, а за 15 лет в автоцентре «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева продано 1,5 миллиона машин. Все последние тренды представлены здесь в автосалонах. И предпочтение отдается только зарекомендовавшим себя на российском и международном рынках автодилерам. При этом выбор колеблется от автомобилей премиум-класса, дорогих иномарок до отечественных машин эконом-класса, а также подержанных машин с пробегом разных ценовых категории и времени выпуска.
Проект будущего
Уникальная бизнес-модель требует и необычного воплощения. Огромное здание на Каширском шоссе автоцентра «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева спроектировано как многоэтажный стеклянный аквариум с прозрачными стенами и витринами. Увлечение автомобилями самих бизнесменов вылилось в уникальное оформление комплекса. В частности, захватывающее впечатление производит демонстрационная панель - многоярусная вертикальная витрина с сияющими на ней новенькими авто. Это уникальное сооружение - изобретение одного из владельцев «Москвы» Зараха Илиева. Бизнесмен известен как изобретатель, который имеет несколько зарегистрированных патентов.
Стеклянная пирамида в центре зала поднимается снизу вверх. Внутри конструкции на стеклянных подиумах установлены последние марки автомобилей. Вдоль стен скользят прозрачные лифты и каскадные эскалаторы. Этот гигантский автосалон с футуристическими декорациями неизменно привлекает внимание посетителей, не оставляя равнодушными никого.
Большой популярностью пользуется и выставка ретро автомобилей на верхних этажах комплекса. Увидеть редкие машины - Роллс-Ройс кабриолет 1969 года, Форд внедорожник 1943 года, Москвич-401 1954 года и многие другие - на постоянной, открытой для свободного бесплатного входа экспозиции можно только в автомобильном торговом центре «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Юбилей автоцентра будет праздноваться с размахом. Все магазины и сервисы приготовили специальные предложения и скидки. Торжественные мероприятия в торговом комплексе «Москва» продлятся вплоть до Новогодних каникул и привлекут тысячи автолюбителей.
Источник: kp.ru
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:35