Эксперты составили ТОП-3 лучших беспроводных наушников





Роскачество сообщает о проведении тестовых испытаний нескольких беспроводных наушников от разных брендов. Оценивалось не только качество звука, но и удобство в эксплуатации, внешний дизайн и отсутствие помех при использовании. Результаты смогли подготовить рейтинг гарнитуры, которая является лучшей в этом сегменте. Первое место досталось Sennheiser HD 630VB, отличающейся отличной защитой от внешних звуков и повышенной комфортностью при вполне доступной цене.Второе место досталось американским Apple AirPods, на которые сейчас наблюдается крайне повышенный спрос. Тройку лидеров замыкает устройство Sony WH-1000XM2. Оба комплекта наушников имеют встроенную архитектуру шумоподавления, которая обеспечивает невероятное качество воспроизведения музыки.Кроме прочего, эксперты рекомендуют обратить внимание при покупке гарнитуры на несколько факторов. Выбор должен остановиться на том продукте, который имеет не только высокие характеристики, но и удобство. Не лишним может оказаться и предварительное тестирование новых наушников перед приобретением.