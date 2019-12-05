Дмитрий Медведев заявил о необходимости контролировать ИИ





По мнению главы правительства, времена, когда роботы смогут полностью заменить людей, еще крайне далеки, однако данная перспектива уже является не такой уж отдаленной. Отдельно в этом вопросе Дмитрий Медведев выделил ИИ и его развитие. В один момент подобная технология может стать не объектом, а субъектом права, что негативно скажется на людях и всем человечестве.Премьер-министр считает, бояться ИИ не стоит, однако контролировать эту сферу необходимо. Именно поэтому развитие таких технологий должно проходить под присмотром как национальных, так и международных институтов. Также глава правительства вспомнил про 3 закона робототехники, сформированные еще Айзеком Азимовым. Первый из них гласит, что робот не может причинять ущерб человеку.Кроме того, Дмитрий Медведев напомнил, ИИ все больше проникает в жизнь обычных людей, хотя они могут этого не замечать. В пример российский премьер привел современные автомобили, способные самостоятельно оценивать обстановку на дороге и принимать наилучшие решения без контроля водителя. Такие технологии, отмечает премьер-министр, делают жизнь людей исключительно лучше.