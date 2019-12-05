Поклонники раскритиковали певицу Валерию за “космический” образ

Валерия запечатлена в звукозаписывающей студии Alex Davia, которая отличается стильным и ярким дизайном. Звезда сравнила помещение с космическим кораблем, отметив, что отправляет “во Вселенную” новые песни. Певица сфотографировалась сидя в кресле, акцентируя внимание на сапогах с высокой платформой. Свой образ знаменитость дополнила рубашкой в красную клетку. В посте Валерия также напомнила, что у фанатов уже есть возможность прослушать недавно вышедшую песню “Тысячи историй” на всех интернет-платформах.Однако фолловеры обратили внимание на неуместную, по их мнению, обувь артистки. Многим сапоги показались грубыми, а также подчеркивающими излишнюю худобу Валерии. Некоторые поклонники заступились за певицу, отметив, что завистники не могут позволить себе такую обувь.