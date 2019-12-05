В Шереметьево конфисковали незадекларированные ювелирные изделия на 30 млн рублей





В поклаже оставленном в «зеленом коридоре» российским путешественником, следовавшим рейсом Гонконг — Москва, работники нашли драгоценные камни и украшения. Во время смотра найдено более 400 ювелирных изделий с камнями знаменитых брендов и порядка 7400 огранённых вставок.Вся поклажа стоимостью свыше 300 млн рублей оказалась незадекларированной. Мужчина заявляет, что никогда не видел драгоценности, обнаруженные в его багаже. В действиях россиянина правоохранители усмотрели признаки преступления. Ведется расследование.