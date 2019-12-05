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Российские ученые создали антимикробное покрытие для смартфонов

Российские ученые смогли разработать стекло для дисплеев, которое обладает антисептическими свойствами. Это противомикробное покрытие собираются использовать при производстве смартфонов.

Экран смартфона является местом для скопления множества болезнетворных бактерий, с которыми борются разными способами. Хотя компании предлагают опционное стекло или полимерную пленку для дисплея с добавлением антимикробных химикатов, действующее вещество со временем деградирует. Кроме того, эти продукты продаются по слишком высокой цене. Решение к этой проблеме разработали российские ученые из Университета ИТМО. Эксперты сумели создать прозрачное покрытие, которое самоочищается и не позволяет бактериям размножаться. Принцип работы основан на взаимодействии микроорганизмов и сплава, из которого изготовлено покрытие.

Материал из оксидов цинка и олова не только отличается совершенной прозрачностью, но и держится на поверхности стекла, обеспечивая антисептический эффект. Другим плюсом называют относительную дешевизну и простоту производства этого товара. При толщине в 200−300 нанометров, покрытие отличается противоударным свойством, которое достигается наличием органических добавок. Совокупность олова и цинка выделяет химически активный кислород при прямом солнечном свете, который уничтожает бактерии, следы пота и жирные отпечатки пальцев. Сейчас специалисты пытаются усовершенствовать технологию для массового производства.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:17

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