Российские ученые создали антимикробное покрытие для смартфонов





Экран смартфона является местом для скопления множества болезнетворных бактерий, с которыми борются разными способами. Хотя компании предлагают опционное стекло или полимерную пленку для дисплея с добавлением антимикробных химикатов, действующее вещество со временем деградирует. Кроме того, эти продукты продаются по слишком высокой цене. Решение к этой проблеме разработали российские ученые из Университета ИТМО. Эксперты сумели создать прозрачное покрытие, которое самоочищается и не позволяет бактериям размножаться. Принцип работы основан на взаимодействии микроорганизмов и сплава, из которого изготовлено покрытие.Материал из оксидов цинка и олова не только отличается совершенной прозрачностью, но и держится на поверхности стекла, обеспечивая антисептический эффект. Другим плюсом называют относительную дешевизну и простоту производства этого товара. При толщине в 200−300 нанометров, покрытие отличается противоударным свойством, которое достигается наличием органических добавок. Совокупность олова и цинка выделяет химически активный кислород при прямом солнечном свете, который уничтожает бактерии, следы пота и жирные отпечатки пальцев. Сейчас специалисты пытаются усовершенствовать технологию для массового производства.