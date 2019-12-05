Дмитрий Медведев подчеркнул пользу чтения для детей
Премьер-министр РФ рассказал о пользе чтения для детей. Дмитрий Медведев в детстве не очень любил читать, однако произведение «Дети капитана Гранта» привило ему любовь к литературе. По словам главы правительства, каждый ребенок должен найти для себе подобную книгу.
В этот раз ежегодная пресс-конференция премьер-министра была не такой формальной, как обычно. Теперь задать вопросы Дмитрию Медведеву могли представители не только новостных телеканалов, но и развлекательных. Так, поинтересоваться мнением политика смогла самая юная участница мероприятия – Анна Тадыщенко, представляющая детский канал «Карусель». Девочка спросила у главы правительства, какую книжку должен прочитать каждый ребенок.
Дмитрий Медведев признался, что долгое время чтение не приносило ему никакого удовольствия, поэтому он делал это только из-за настоятельной просьбы родителей. Так, будущий премьер-министр РФ начал читать книгу «Дети капитана Гранта», которая изменила все. С тех пор он полюбил литературу и интересуется ею по сей день. Правда, сейчас политик отдает предпочтение электронным книгам.
Также Дмитрий Медведев рассказал, чему он научился у сына. Изначально ребенка с компьютером познакомил именно премьер-министр, однако спустя 5-6 лет все изменилось. С тех пор именно наследник показывает ему новые программы и другие достижения техники, и теперь отец учится у своего ребенка, ведь в этих вопросах он разбирается хуже него.
В этот раз ежегодная пресс-конференция премьер-министра была не такой формальной, как обычно. Теперь задать вопросы Дмитрию Медведеву могли представители не только новостных телеканалов, но и развлекательных. Так, поинтересоваться мнением политика смогла самая юная участница мероприятия – Анна Тадыщенко, представляющая детский канал «Карусель». Девочка спросила у главы правительства, какую книжку должен прочитать каждый ребенок.
Дмитрий Медведев признался, что долгое время чтение не приносило ему никакого удовольствия, поэтому он делал это только из-за настоятельной просьбы родителей. Так, будущий премьер-министр РФ начал читать книгу «Дети капитана Гранта», которая изменила все. С тех пор он полюбил литературу и интересуется ею по сей день. Правда, сейчас политик отдает предпочтение электронным книгам.
Также Дмитрий Медведев рассказал, чему он научился у сына. Изначально ребенка с компьютером познакомил именно премьер-министр, однако спустя 5-6 лет все изменилось. С тех пор именно наследник показывает ему новые программы и другие достижения техники, и теперь отец учится у своего ребенка, ведь в этих вопросах он разбирается хуже него.
Общество / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:13