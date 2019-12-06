Семья Дженнифер Энистон никогда не поддерживала ее стремление стать актрисой

По словам Дженнифер Энистон, близкие скептически относились к ее желанию продвигаться в киноиндустрии. Она призналась, что семья не была уверена в том, что ей удастся что-то заработать. При этом знаменитость родилась в семье актеров: ее родители являлись представителями этой профессии, а также крестный отец. С 11 лет Энистон начала учиться в драматическом кружке, а в более взрослом возрасте поступила в школу искусств в Нью-Йорке и даже приняла участие в нескольких бродвейских постановках. В этот период будущая звезда подрабатывала курьером и продавала товары по телефону.Более существенные роли Энистон получила после переезда в Голливуд в начале 1990-х.