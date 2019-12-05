Рита Дакота пожаловалась подписчикам, что ей нечего надеть

На своей странице в Instagram Рита Дакота опубликовала пост, где пожаловалась на свой гардероб. Как оказалось, у артистки есть одежда для гастролей, для прогулок с дочкой, много спортивных костюмов, но нет нарядом "нормального человека". Она попросила подписчиков поделиться информацией, где они покупают одежду. Фанаты певицу не подвели, и через час у Риты Дакоты был список самых модных бутиков.Напомним, что артистка призналась, что очень устала от работы и желает передохнуть. Со знаменитостью случилось профессиональное и эмоциональное выгорание, что отразилось даже на здоровье.