Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta





Tata Motors представила прототип своего премиального хэтчбека Altroz, который запланирован к коммерческому запуску в январе 2020 года. Это уже второе транспортное средство, разработанное по технологии Impact design 2.0, и первое - на основе новой архитектуры Alfa. Салон оснащен информационно-развлекательным дисплеем с плавающим сенсорным экраном, возможностью подключения к телефонному приложению, фоновым освещением, климат-контролем и полуэлектронной приборной панелью. Ожидается, что Tata также добавит в Altroz ​​две подушки безопасности, ABS с EBD, задние парктроники с камерой и систему оповещения о ремнях безопасности водителя и пассажиров.Новая машина поступит с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами, которые соответствуют экологическим требованиям BS-VI. Бензиновый двигатель объемом 1,2 л будет вырабатывать 86 л. с. при 113 Нм, а 1,5-литровый дизельный мотор предоставляет 90 л. с. и 200 Нм. Передняя часть кузова имеет широкий блок фар по бокам затемненной радиаторной решетки. Светодиодные противотуманки также входят в комплект. Бампер имеет воздушные перемычки, в то время как складки на капоте и боковом профиле делают силуэт привлекательным. Элитность премиальному автомобилю придают черные зеркала заднего вида с хромированными вставками.Более важным является то, что хэтчбек будет иметь цену, аналогичную Lada Granta. Ориентировочная стоимость для глобального рынка начинается с 450 тысяч рублей.