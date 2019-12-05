Долгое пребывание в Антарктиде уменьшило мозг полярников





Однажды немецкие полярники остались в Антарктиде больше положенного срока. Из-за плохой погоды и других проблем они провели на своих станциях 14 месяцев, что значительно больше допустимых норм. Люди были вынуждены столкнуться с монотонной обстановкой, одиночеством, постоянной темнотой и другими проблемами жизни в отдаленной части мира.Перед началом каждой миссии полярники проходят обследования, одна из частей которого – это МРТ-сканирование. После возвращения домой эта процедура была повторена, и результаты удивили медиков. Гиппокамп, очень важная часть мозга, у испытуемых была на 9% меньше, чем у обычных людей аналогичного пола и возраста. Данный участок отвечает за память, ориентацию в пространстве и навигацию.Ученые считают, что такой эффект на мозг человека оказывает длительное одиночество и проживания в одинаковых условиях. Похожая ситуация замечена у мышей, одинокие особи дольше запоминают дорогу для выхода из лабиринта, чем те, кто живет в группах. При этом специалисты отметили, что волноваться не стоит. Гиппокамп является активной частью мозга, поэтому он может быстро не только уменьшиться, но и расти.