Ученые впервые обнаружили планету-гиганта, вращающуюся на орбите белого карлика





Белый карлик является последней стадией эволюции звезд солнечных масс, которые исчерпывают топливо и могут сохранять высокие температуры при наличии малых размеров. На данный момент ученые не могут сказать точно о происходящем с планетами, которые находятся в системе белого карлика. Однако недавно британские ученые обнаружили в спектре WD J0914+1914 планету, состоящую из водорода, кислорода и серы. Ранее подобного возле белых карликов не наблюдали. На момент стадии красного гиганта эта планета должна была поглотиться, поэтому ученые предположили, что она попала в данную систему позже в результате гравитационного взаимодействия с другими крупными планетами.Предполагается, что близкое расстояние карлика к данной планете-гиганту позволяет получать испарения, формирующие диск под воздействием ультрафиолетового излучения. Постепенно он поглощается звездой. Если расчеты авторов исследования верны, то планета движется по орбите с периодом 10 дней, а ее испарения простираются на расстояние до 10 радиусов Солнца.