Мать звезды проекта "Дом-2" Анастасии Стецевят выглядит ее ровесницей на снимке

Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят показала совместное фото с мамой, чем вызвала неоднозначную реакцию у своих поклонников. Мать и дочь, как оказалось, обе блондинки, более того, родительница звезды, как и она, предпочитает носить короткие юбки и высокие каблуки. На фото девушки выглядят практически ровесницами.Многие отметили, что Анастасии Стецевят стоит поучиться у своей мамы, ведь она выглядит более женственной и нежной, чего как раз и не хватает, по мнению поклонников, звезде проекта "Дом-2". Нашлись и те, кто назвал девушку и ее родительницу особами легкого поведения, отметив, что настолько вульгарная женщина не могла научить дочь ничему хорошему.