Эксперты рассказали о привычках, приносящих вред волосам





Если все время пользоваться феном и другими инструментами для укладки волос, то стоит убедиться, что они не перегреты, поскольку в этом случае концы волос секутся, становятся сухими. Негативно влияет и сильное стягивание их резинками и заколками. Это приводит к ломкости кончиков и слабости корней. Нужно всегда помнить о том, что после мытья головы обязательно следует использовать кондиционер. Волосы станут яркими и гладкими, а при его отсутствии они будут ломкими и посеченными.Питание тоже находит отражение на волосах человека. Они становятся тонкими, если в организме не хватает протеинов и витаминов. Необходимо обязательно завтракать и добавлять в рацион полезную пищу: яйца, овощи, рыба, миндаль. Приносят вред волосам и частое использование химических веществ. Не стоит увлекаться выпрямлением, окрашиванием и другими процедурами, при которых используют химикаты. От них волосы повреждаются и становятся ломкими.Также стоит заменить хлопковую наволочку на шелковую. Трение волос по хлопку приводит к их повреждению. Можно попробовать заворачивать их в шелковый шарф во время сна. Обязательно стоит изучить технику расчесывания волос. Необходимо разделить их на 4 части и расчесывать снизу вверх. Это хороший способ распутывать запутанные пряди.