Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель перестала ссориться с коллегами по реалити-шоу из-за беременности Саши Черно





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель после новости о второй беременности успела поссориться практически со всеми коллегами по реалити-шоу. Она списала все на гормональный сбой, что характерно для женщин в положении, а затем и вовсе пригрозила оппонентам "огреть их сковородой", если они не успокоятся.Удивительно, но в последнее время Ольга Рапунцель стала заметно спокойнее, она не так остро реагирует на критику со стороны окружающих и старается договариваться вместо ссор. Скорее всего, предполагают поклонники реалити-шоу, причиной всему стала беременность Саши Черно. Теперь на проекте сразу две звезды в положении, а потому Рапунцель-старшую и Дмитрия Дмитренко могут в любой момент отправить за Периметр.