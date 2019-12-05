Уолт Дисней в период войны торговал трофейными немецкими касками





Хотя имя Уолта Диснея ассоциируется с чудесным детством, его личная жизнь не была сказочной. Будущий мультипликатор являлся приемным сыном в семье Диснеев, а родился от уборщицы из Испании, которая нарекла ребенка Хосе Гирао Самора. Еще с ранних лет он увлекался рисованием животных, которые были у них на ферме. Из-за бедности родителей, Диснею пришлось изображать их смолой на стене дома или туалетной бумаге. А вот предпринимательские способности у знаменитости проявились во время его службы во Франции в период Первой мировой войны: он торговал трофейным немецким каскам "боевого" вида и продавал их как сувениры.Актерская карьера Диснея в Голливуде закончилась во время его роли статистом в фильме, съемки которого отменили. Будучи под впечатлением от звездной жизни, знаменитость, наконец-то, нашел себя в качестве мультипликатора. Как режиссер, он был ответственен за создание около 111 анимационных фильмов, а спродюсировал около 576. За всю жизнь американец придумал более 200 персонажей, а последней его работой стал "Меч в камне" (1963). Хотя Дисней оставил после себя множество позитивных вещей, вроде Диснейленда, он также сдавал ФБР политически неблагонадежных коллег по цеху. Мультипликатор умер в 1966 году из-за развившегося рака легких, поскольку был заядлым курильщиком.