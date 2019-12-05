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«Плод нашей любви»: Анна Седокова спровоцировала волну слухов о своей беременности

Известная певица Анна Седокова удивила поклонников неоднозначным заявлением. Артистка спровоцировала волну слухов о своей беременности, знаменитость заявила, что в ее жизни появился «плод любви», поэтому все подумали о ребенке.

Совсем недавно Анна Седокова подтвердила свои отношения с Янисом Тиммой. Возлюбленные начали выкладывать откровенные совместные снимки в Instagram, поэтому теперь никто не сомневается в их чувствах. При этом сама певица недавно сделала очередное неоднозначное заявление. Артистка сейчас находится на зимнем курорте и поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время отдыха. Обновление исполнительница сопроводила сообщением, в котором рассказала о счастье и «плоде нашей любви».

Поклонники Анны Седоковой решили, что таким образом артистка намекает на свою очередную беременность. Многие считают, отношения певицы и Яниса Тимма развиваются быстрее, чем можно было подумать. Именно поэтому немало людей уверены в том, что речь может идти именно о совместном ребенке.

При этом существует и другая версия относительно данной фразы. 6 декабря намечен выход очередного альбома Анны Седоковой – «Про любовь». Многие подписчики считают, что именно музыка, посвященная теме этого возвышенного чувства, может являться «плодом любви» артистки и ее избранника.
«Плод нашей любви»: Анна Седокова спровоцировала волну слухов о своей беременности

Напомним, сейчас Анна Седокова воспитывает 3 детей: 15-летнюю Алину, 8-летнюю Монику и 2-летнего Гектора.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:23

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