Ольга Кабо переехала жить ко второму мужу через 10 дней после знакомства





В студии программы «Судьба человека» Ольга Кабо рассказала, что спустя 10 дней после знакомства с Николаем Разгуляевым переехала к нему жить. В 2012 году у пары родился сын. Познакомились они случайно. Актрисе пришлось идти парком в белой шубе, так как негде было припарковать автомобиль, у Николая Разгуляева приключилась та же история. Они прошли мимо друг друга, просто посмотрев в глаза. Позже мужчина сумел найти знаменитость.В студию пришел и сам Николай Разгуляев, также прокомментировавший их встречу. Бизнесмен сообщил, что, увидев красивую женщину в белой шубке, посмотрел на нее, но не узнал Ольгу Кабо. Позже мужчина долго думал и понял, что это актриса. Он подстроил, чтобы знаменитость оказалась в ресторане «Пушкин», где они и познакомились. Ольга Кабо оставила свой телефон, а позже на ее день рождения мужчина смог организовать доставку цветов для нее, хотя сам на тот момент находился в Израиле. Через 10 дней актриса переехала жить к Разгуляеву, а месяцем позже они поженились.Ольга Кабо сразу поняла, что встретила своего человека. Он никогда не бросает слов на ветер и всегда отвечает за свои поступки.