Эмма Стоун продемонстрировала свое помолвочное кольцо





Эмма Стоун стала невестой своего возлюбленного Дэйва Маккэри. Об этом сообщил сам жених на своей странице в Instagram. На фото видно, как пара позируют перед камерой, а невеста гордо показывает обручальное кольцо, подаренное любимым человеком по случаю помолвки.Еще в 2017 году стало известно, что Дэйв Маккэри и Эмма Стоун начали встречаться. Познакомились они годом раньше во время работы над телевизионным шоу Saturday Night Live. На публике звезды практически не появлялись вместе, но слухи об их отношениях все равно появлялись. И вот теперь пара заявляет, что решила официально пожениться.Под постом подписчики оставили много пожеланий счастливого брака и крепкой любви, многие свои эмоции описывали коротко: «Ура! Наконец-то!»Напомним, что у Эммы Стоун было несколько романов до встречи с возлюбленным. Звезда «Ла-ла Ленда» долго состояла в отношениях с Эндрю Гарфилдом, а после с Кираном Калкиным. Самым первым бойфрендом актрисы был Тедди Гейгер.