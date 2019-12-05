В Сети назвали вероятные причины смещения звезды проекта "Дом-2" Захара Саленко с поста телеведущего
Не так давно участнику проекта "Дом-2" Захару Саленко предложили заменить Юлию Ефременкову на посту телеведущей на Сейшельских островах. Поклонники были очень довольны работой молодого человека, однако неожиданно его вернули в Периметр и отказались давать работу на постоянной основе. В Сети назвали вероятные причины отказа руководства.
Звезда проекта "Дом-2" Захар Саленко хорошо зарекомендовал себя в роли ведущего на "Острове любви". Поклонникам понравилось, как участник реалити-шоу вникал в ситуации подопечных и помогал им решать проблемы в отношениях. Юлия Ефременкова, которую и заменил Саленко, тем не менее, высказывала в Сети недовольство тем, что Захар Саленко нравится поклонникам больше, чем она.
Позже руководство вернуло Захара Саленко в Периметр, за сутки до того, как на свою должность вернулась Юлия Ефременкова. Причины руководство не озвучило, однако поклонники предположили, что молодой человек мог попросить слишком высокую зарплату, что не понравилось руководителям.
По другой версии, Яна Шафеева и Захар Саленко - очень красивая пара, а потому молодого человека не захотели утвердить на новой должности. На проекте "Дом-2" и так почти не осталось интересных участников, а потерять ярких звезд было бы ошибкой.
Звезда проекта "Дом-2" Захар Саленко хорошо зарекомендовал себя в роли ведущего на "Острове любви". Поклонникам понравилось, как участник реалити-шоу вникал в ситуации подопечных и помогал им решать проблемы в отношениях. Юлия Ефременкова, которую и заменил Саленко, тем не менее, высказывала в Сети недовольство тем, что Захар Саленко нравится поклонникам больше, чем она.
Позже руководство вернуло Захара Саленко в Периметр, за сутки до того, как на свою должность вернулась Юлия Ефременкова. Причины руководство не озвучило, однако поклонники предположили, что молодой человек мог попросить слишком высокую зарплату, что не понравилось руководителям.
По другой версии, Яна Шафеева и Захар Саленко - очень красивая пара, а потому молодого человека не захотели утвердить на новой должности. На проекте "Дом-2" и так почти не осталось интересных участников, а потерять ярких звезд было бы ошибкой.