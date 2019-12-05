В Сети назвали вероятные причины смещения звезды проекта "Дом-2" Захара Саленко с поста телеведущего





Звезда проекта "Дом-2" Захар Саленко хорошо зарекомендовал себя в роли ведущего на "Острове любви". Поклонникам понравилось, как участник реалити-шоу вникал в ситуации подопечных и помогал им решать проблемы в отношениях. Юлия Ефременкова, которую и заменил Саленко, тем не менее, высказывала в Сети недовольство тем, что Захар Саленко нравится поклонникам больше, чем она.Позже руководство вернуло Захара Саленко в Периметр, за сутки до того, как на свою должность вернулась Юлия Ефременкова. Причины руководство не озвучило, однако поклонники предположили, что молодой человек мог попросить слишком высокую зарплату, что не понравилось руководителям.По другой версии, Яна Шафеева и Захар Саленко - очень красивая пара, а потому молодого человека не захотели утвердить на новой должности. На проекте "Дом-2" и так почти не осталось интересных участников, а потерять ярких звезд было бы ошибкой.