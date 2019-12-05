Эксперты сравнили характеристики истребителей F-22 Raptor и Су-57





Иностранное издание The National Interest опубликовало исследование, в ходе которого пыталось определить преимущества и недостатки российского Су-57 и американского F-22 Raptor. Эти результаты позволили говорить о том, какой из истребителей вышел бы победителем в потенциальном бою.F-22 Raptor произвели в виде специстребителя для достижения превосходства в воздухе, подобном F-15C Eagle. Стелс-технология была главной особенностью этого ЛА, а скрытый профиль самолета поддерживается суперкомпьютером Cray. Максимальное уклонение от датчика радара достигается благодаря крыльям в форме ромба и острым граненым поверхностям. Сочетание маневренности и «невидимости» позволяет пилоту быстро и решительно обнаруживать и реагировать на угрозы. Он также оснащен ракетами с инфракрасным наведением и шестикамерным 20-миллиметровым пулеметом Гатлинга.Хотя оба являются истребителями пятого поколения, Су-57 существенно отличается по конструкции от американского аналога. Отечественный самолет придает особое значение маневренности и скорости. Он также оснащен радиолокационной системой N056 «Белка» и комплектом электронных контрмер L402. Самолет также может нести до четырех боеголовок K-77M. Приоритеты конструкции двух самолетов дают им различные преимущества на разных диапазонах. Российский самолет сконцентрирован на обнаружении и устранении угроз на больших расстояниях. F-22 Raptor, с другой стороны, эффективен в засадах и уничтожении противника прежде, чем вражеский пилот заметит его присутствие.Эксперты пришли к выводу, что у обоих боевых аэропланов есть одинаковые шансы на победу в воздушном бою.