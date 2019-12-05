BigRep представила беспилотный напечатанный на 3D-принтере электрокар Loci
Немецкая компания BigRep представила сразу три новых электрокара Loci. Все они являются беспилотными и напечатаны с помощью 3D-принтеров, их технические характеристики неизвестны, но они должны получить современное оснащение салона.
Первый вариант представляет собой небольшой электрокар, рассчитанный только на водителя. Его предлагают применять для передвижения по территории университетов, заводов и других частных объектов. Вторая версия Loci предполагает два посадочных места. Этот автомобиль разрабатывался для пассажирских перевозок в городской черте. Последний вариант имеет множество посадочных мест, его хотят применять в аэропортах.
Главная особенность электрокаров Loci в том, что они в среднем собраны из 14 деталей или компонентов, напечатанных с помощью 3D-принтера. Это делает их производство быстрым и дешевым. Электромоторы при этом собираются специалистами вручную. Технические характеристики этих двигателей пока не известны.
Салон электрокара, напечатанного с помощью 3D-принтера, похвастается современным оснащением. Там можно будет найти мультимедийную систему с сенсорным экраном, систему объемного звука и даже беспроводную зарядку для смартфонов. Отдельно стоит отметить то, что у новинок будет автопилот, однако подробностей на этот счет пока нет. Представленные образцы еще далеки от серийного производства.
Первый вариант представляет собой небольшой электрокар, рассчитанный только на водителя. Его предлагают применять для передвижения по территории университетов, заводов и других частных объектов. Вторая версия Loci предполагает два посадочных места. Этот автомобиль разрабатывался для пассажирских перевозок в городской черте. Последний вариант имеет множество посадочных мест, его хотят применять в аэропортах.
Главная особенность электрокаров Loci в том, что они в среднем собраны из 14 деталей или компонентов, напечатанных с помощью 3D-принтера. Это делает их производство быстрым и дешевым. Электромоторы при этом собираются специалистами вручную. Технические характеристики этих двигателей пока не известны.
Салон электрокара, напечатанного с помощью 3D-принтера, похвастается современным оснащением. Там можно будет найти мультимедийную систему с сенсорным экраном, систему объемного звука и даже беспроводную зарядку для смартфонов. Отдельно стоит отметить то, что у новинок будет автопилот, однако подробностей на этот счет пока нет. Представленные образцы еще далеки от серийного производства.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00