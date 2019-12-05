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BigRep представила беспилотный напечатанный на 3D-принтере электрокар Loci

Немецкая компания BigRep представила сразу три новых электрокара Loci. Все они являются беспилотными и напечатаны с помощью 3D-принтеров, их технические характеристики неизвестны, но они должны получить современное оснащение салона.
BigRep представила беспилотный напечатанный на 3D-принтере электрокар Loci

Первый вариант представляет собой небольшой электрокар, рассчитанный только на водителя. Его предлагают применять для передвижения по территории университетов, заводов и других частных объектов. Вторая версия Loci предполагает два посадочных места. Этот автомобиль разрабатывался для пассажирских перевозок в городской черте. Последний вариант имеет множество посадочных мест, его хотят применять в аэропортах.

Главная особенность электрокаров Loci в том, что они в среднем собраны из 14 деталей или компонентов, напечатанных с помощью 3D-принтера. Это делает их производство быстрым и дешевым. Электромоторы при этом собираются специалистами вручную. Технические характеристики этих двигателей пока не известны.

Салон электрокара, напечатанного с помощью 3D-принтера, похвастается современным оснащением. Там можно будет найти мультимедийную систему с сенсорным экраном, систему объемного звука и даже беспроводную зарядку для смартфонов. Отдельно стоит отметить то, что у новинок будет автопилот, однако подробностей на этот счет пока нет. Представленные образцы еще далеки от серийного производства.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00

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