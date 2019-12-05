Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно разочаровала поклонников своими интимными играми





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно часто общается с поклонниками в Instagram, при этом она не подбирает выражений и даже ссорится с фолловерами. Супругу Иосифа Оганесяна также критикуют за ее лишний вес, который брюнетка, по мнению большинства, даже не пытается уменьшить, а сейчас, во время беременности, и вовсе поправилась еще больше.Саша Черно также, по мнению поклонников, развращает молодежь своими выходками. Узнав о том, что они с Иосифом Оганесяном остаются на реалити-шоу еще на год, она снова стала ссориться со всеми коллегами в Периметре, не подбирая выражений, к тому же, показывает интимные игры с мужем на камеру. Многие высказались против нахождения пары на этом проекте, так как Саша Черно, как пишут в Сети, обманывает людей. Не так давно она стала продавать одежду для полных женщин, однако якобы это был "секонд-хенд", писали поклонницы.