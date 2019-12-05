"Это судороги": новый танец ведущей Ольги Бузовой вызвал недоумение у пользователей Сети
Ведущую скандального телевизионного реалити-проекта “Дом-2” обвинили в том, что она пошлая. Артистка показала кусочек своего нового номера, который исполнила в блестящем боди. Во время танца она чрезмерно сильно трясла попой, чем вызвала недоумение у пользователей Сети.
Над Ольгой Бузовой в очередной раз посмеялись. На этот раз певица в своей гримерке исполнила танец во время которого, она трясла руками, скакала на оном месте, а после еще и вертела тазом. Все ее движения хейтеры сравнили с судорогами.
Не оставили в стороне и наряд звезды. Бузова была одета в боди блестящего цвета, а также чулки. Такой вид ее подписчики назвали пошлым и дали совет больше не появляться на сцене в подобном виде. В комментариях написали, что это полный ужас, и Ольга забыла надеть юбку. Некоторые отметили, что ее новый танец "какой-то тупой".
Такой новый танец был придуман из-за того, что певица представила свою новую композицию “Не виновата”. Однако пока недоброжелатели критикуют Бузову, ее поклонники продолжают выражать свой восторг.
Над Ольгой Бузовой в очередной раз посмеялись. На этот раз певица в своей гримерке исполнила танец во время которого, она трясла руками, скакала на оном месте, а после еще и вертела тазом. Все ее движения хейтеры сравнили с судорогами.
Не оставили в стороне и наряд звезды. Бузова была одета в боди блестящего цвета, а также чулки. Такой вид ее подписчики назвали пошлым и дали совет больше не появляться на сцене в подобном виде. В комментариях написали, что это полный ужас, и Ольга забыла надеть юбку. Некоторые отметили, что ее новый танец "какой-то тупой".
Такой новый танец был придуман из-за того, что певица представила свою новую композицию “Не виновата”. Однако пока недоброжелатели критикуют Бузову, ее поклонники продолжают выражать свой восторг.