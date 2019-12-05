Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец оскорбила нуждающихся и многодетных подписчиков





Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец в Instagram в разделе Stories пожаловалась, что к ней часто обращаются нуждающиеся в финансовой поддержке подписчики, а также многодетные фолловеры, прося о помощи. По словам звезды, у нее просят денег на оплату жилья и другие нужды, однако благотворительностью супруга Антона Гусева заниматься не намерена.Виктория Романец отметила, поклонники будто считают, что у нее нет семьи или родственников, которым она может помогать материально. При этом в ответе звезда использовала и матерные слова, не подбирая выражений. В частности она отметила, что люди, по ее мнению, совсем обнаглели.