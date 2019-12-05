Ольга Кабо поделилась историей о падении с мотоцикла во время съемок «Крестоносца»





Ольга Кабо побывала на программе «Судьба человека» и рассказала, как пострадала на съемках фильма «Крестоносец», который вышел на экраны в 1995 году. Там Ольга Кабо снялась в главной роли вместе с актером Александром Иншаковым.Артистка помнит, как в сцене погони они ехали на мотоцикле. Звезда сидела сзади. Актеры хотели продемонстрировать, как уезжают от преследования, и хотя другого транспорта на дороге не было, они на полной скорости, упали. Пролетев несколько метров по асфальту, у Александра Иншакова образовался ожог на ноге, а Ольга Кабо осталась практически без левой стороны тела. Знаменитость вспоминает, что тогда ничего не чувствовала, а, когда на носилках ее несли со съемочной площадки, работники ГАИ сокрушались, что испортили «такие ножки».Ольга Кабо сообщает, после той аварии на ее теле не осталось даже шрама, и она знает, что жертва была принесена ради искусства. Актриса считает себя девушкой, у которой бойцовский характер.