В кинотеатрах стартует премьера рождественского фильма по песне Джорджа Майкла





5 декабря имеется возможность всем посмотреть романтическую комедию «Рождество на двоих», режиссером которой стал Пол Фиг. Основные роли получили знаменитой актрисе Эмилии Кларк и ее коллеге Генри Голдингу. Корреспонденты назвали кинокартину «главным рождественским фильмом» уходящего года.Киносценарий писала Эмма Томпсон, которая стала продюсером фильма, так и актрисой. Она сообщает, что за основу киноленты взяли известную мелодию Джорджа Майкла Last Christmas. Идея для создания кино возникла еще 8 лет назад, и вместе с Джорджом Майклом они обсудили все еще при его жизни. Музыкант очень хотел, чтобы в кинокартине обязательно присутствовали бездомные, эти моменты он считал очень важными.