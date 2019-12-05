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В кинотеатрах стартует премьера рождественского фильма по песне Джорджа Майкла

В кинотеатрах продемонстрируют рождественское кино по песне Джорджа Майкла. Главные роли получили Генри Голдинг и Эмилия Кларк.

5 декабря имеется возможность всем посмотреть романтическую комедию «Рождество на двоих», режиссером которой стал Пол Фиг. Основные роли получили знаменитой актрисе Эмилии Кларк и ее коллеге Генри Голдингу. Корреспонденты назвали кинокартину «главным рождественским фильмом» уходящего года.

Киносценарий писала Эмма Томпсон, которая стала продюсером фильма, так и актрисой. Она сообщает, что за основу киноленты взяли известную мелодию Джорджа Майкла Last Christmas. Идея для создания кино возникла еще 8 лет назад, и вместе с Джорджом Майклом они обсудили все еще при его жизни. Музыкант очень хотел, чтобы в кинокартине обязательно присутствовали бездомные, эти моменты он считал очень важными.

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Культура
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:00

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