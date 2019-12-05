Звезда «Дом-2» Анна Брянская скрывала информацию о том, что находится под покровительством Джуны





Выяснилось, такой же позиции придерживалась и целительница Джуна, которая во времена Советского Союза занималась тем, что лечила высокопоставленных чиновников. В своем интервью для издания «Дом-2» Анна рассказала, что жила у целительницы длительный период. По ее словам, она хотела вернуться жить к своей родной тете, но Джуна ее не отпустила. В итоге к родственнице Брянская ездила на выходные или по праздникам, в результате Джуна ревновала очень сильно свою ученицу.Брянская отметила, экстрасенс испытывала к ней искренние чувства и всегда говорила ей о том, что она ее девочка.